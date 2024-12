Alvo do Vasco, Danilo pode deixar a Juventus rumo a outro clube italiano

Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o Napoli pode ser o destino do jogador brasileiro, que está na Velha Senhora desde 2019

Capitão da Juventus, Danilo pode ser negociado pelo clube italiano no mercado de inverno, em janeiro. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, a “Velha Senhora já informou ao seu capitão Danilo que ele está disponível no mercado de janeiro”. E o destino seria o Napoli.