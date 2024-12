‘Mais bem-sucedida SAF do país’, destaca Durcesio ao se despedir do Botafogo

Presidente publica mensagem de despedida do Alvinegro, visto que João Paulo Magalhães, que venceu as eleições, assume em janeiro

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, publicou em sua rede social uma mensagem de despedida, nesta sexta-feira (27). Afinal, o mandatário encerra seu mandato no dia 31 de dezembro e dará lugar a João Paulo Magalhães, que venceu as eleições realizadas na última semana.

Desde que assumiu a presidência, o dirigente viu o clube entrar em uma situação financeira desesperadora. No entanto, com a transição para a SAF de John Textor, deu a volta por cima e conquistou a Libertadores e o Brasileirão nesta temporada.