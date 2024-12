Vítor Pereira diz que Inglaterra é o ‘país do futebol’: ‘Cada jogo é um desafio enorme’

Técnico exalta competitividade do futebol inglês e tem bom início como comandante do Wolverhampton pela Premier League

Apesar de ter passagens pelo futebol brasileiro, quando treinou Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira, que assumiu recentemente o Wolverhampton, se declarou à Premier League. De acordo com o profissional, que viu seu time bater o Manchester United no Boxing Day (disputado no dia seguinte ao Natal), a Inglaterra é o país do futebol.

“É o país do futebol, uma coisa diferente. O tempo não é como o nosso, aqui é para o futebol e para trabalhar. Cada jogo é um desafio enorme, mas sabem bem participar. Estava habituado a ver o Boxing Day sentado no sofá, e sempre tive vontade de estar cá. Agora vou desfrutar e trabalhar muito para merecer estar aqui”, afirmou à DAZN.