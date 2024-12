Vasco tem interesse na contratação de Wanderson, do Internacional

Valorizado no mercado, Wanderson, do Internacional, tem chamado a atenção de diversos clubes na reta final de 2024. Afinal, o atacante está no radar de equipes do futebol russo e também do Vasco. O Cruz-Maltino pretende reforçar o setor ofensivo com a chegada do técnico Fábio Carille e tem interesse no atleta. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, as primeiras conversas não agradaram a direção colorada, que tinha demonstrado resistência em liberar o atacante. Contudo, o clube gaúcho tem se mostrado mais aberto a contatos, visto que mesmo tendo perdido a vaga entre os titulares, o jogador está valorizado.