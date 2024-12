Técnico do Fulham comenta situação de Andreas Pereira, alvo do Palmeiras: ‘Não escondo’

Um dos principais alvos do Palmeiras para 2025, Andreas Pereira atuou como titular na vitória do Fulham por 2 a 1 sobre o Chelsea nesta quinta-feira (26). Mesmo sem ser protagonista neste duelo pela Premier League, ele foi um dos assuntos após o duelo em Stamford Bridge.

“Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa”, disse, em entrevista à ESPN, em relação às negociações.