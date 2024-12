Pedro Caixinha inicia trabalho no Santos e tem encontro com Marcelo Teixeira

Treinador chegou ao Brasil nesta quinta-feira e deu início ao planejamento do Peixe visando a próxima temporada

O técnico Pedro Caixinha começou oficialmente seu trabalho no Santos nesta quinta-feira (26/12). Anunciado na última terça (24/12), o treinador se encontrou nesta manhã com o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Juntos, eles começaram o planejamento visando a próxima temporada.