Patrick está em BH, e Palmeiras está perto de oficializar contratação de Paulinho

O Palmeiras está perto de fechar a contratação do atacante Paulinho com o Atlético Mineiro. O volante Patrick, que faz parte da negociação, chegou em Belo Horizonte na última quarta-feira (25) para passar por exames médicos e completar a última etapa do negócio entre as equipes.

Gabriel Menino também faz parte da negociação, no entanto, já passou por todos os exames na semana passada. Eles vão reforçar o Galo enquanto Paulinho vai para o Verdão. Patrick vai passar por todos os protocolos médicos antes de assinar contrato.