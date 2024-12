Nottingham vence mais uma e sobe para 3º no Inglês. Murillo arrasou

Nesta quinta-feira, 26/12, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, na tradicional rodada pós-Natal (Boxing Day), o Nottingham Forest confirmou sua boa fase. Afinal, a sensação da Premier League venceu, em sua casa, o Tottenham por 1 a 0, no City Ground. Elanga, no primeiro tempo, fez o gol que garantiu o triunfo. O Nottingham voltou a fazer um jogo muito consistente e teve no zagueiro Murillo um de seus destaques, vencendo quase todas as disputas e se antecipando, cortando os ataques dos londrinos.

Com mais uma vitória, o Nottingham chega aos 34 pontos, se consolidando no G4. No momento, está em terceiro lugar, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Arsenal, (33) que jogará nesta sexta-feira. Mas o Tottenham vai mal. Depois de levar uma goleada de 6 a 3 em casa para o Liverpool, amarga nova derrota e, com apenas 23 pontos, está em 11º lugar. Péssima posição para um dos clubes mais ricos do futebol inglês.