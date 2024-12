Leandro Damião pretende encerrar a carreira com a camisa do Internacional

Com o fim da temporada, o Internacional segue no mercado na busca por reforços para 2025. Diante deste cenário, um velho conhecido entrou em contato com o presidente Alessandro Barcellos. Trata-se do centroavante Leandro Damião, que pretende voltar ao clube e encerrar a carreira. A informação é do portal “ge”.

Atualmente, o jogador, de 35 anos, encerrou sua passagem pelo Coritiba e está desde julho sem atuar. Ele admitiu que teve outras propostas, mas o foco é iniciar sua terceira passagem pelo Beira-Rio.