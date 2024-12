Jogador de 14 anos, do Grupo City, é assassinado no Uruguai

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com as informações da imprensa local, Froste morreu na região do bairro Nueva Ellauri, zona central de Montevidéu, nas primeiras horas do Natal. Até o momento, não se sabe maiores informações sobre qual o contexto da situação, apenas que ele foi atingido por diversos tiros no peito e no abdômen enquanto estava no cruzamento das ruas San Martín e Orsini Bertani.