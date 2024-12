Homem assassinado no DF é cunhado da irmã de Endrick, do Real Madrid

“Descanse em paz, cunhado”, lamentou a irmã do jogador do Real Madrid em seu Instagram. Irmão do marido de Lavínia, pertencia à uma família de vascaínos.

Um homem de 38 anos morreu assassinado a tios na manhã do Natal em Samambaia Norte, no Distrito Federal. Maurício Nunes Gonçalves era cunhado da irmã de Endrick, Lavínia Sudré, e estava num bar da região no momento do crime.

A 32ª Delegacia de Polícia, de Samambaia Sul, está investigando o assassinato. Em depoimento, um funcionário do local relatou que não houve discussão entre vítima e assassino antes do ataque. Outras testemunhas alegaram ter ouvido oito disparos no total – cinco no primeiro momento e outros três depois.

Maurício estava em uma distribuidora de bebidas na QR 425 de Samambaia Norte quando um jovem de 24 anos, também cliente do estabelecimento, se aproximou. O criminoso sacou uma arma e efetuou o primeiro disparo. A vítima tentou fugir, mas acabou alcançada pelo homem e morreu com vários tiros na cabeça.

Casados desde 2023, Lavínia e Marcelo estão à espera do pequeno Matteo Lorenzo. O casal revelou o sexo do bebê em uma cerimônia luxuosa, no Distrito Federal, há cerca de sete semanas. Apesar da relação conturbada com parte da família, Gabriely Miranda, namorada do atleta do Real Madrid, vibrou bastante com a notícia. “Você merece tudo isso. Já te falei”, escreveu em um dos comentários.

Irmã mais velha do brasileiro, Lavínia completou 27 anos no início de setembro. A jovem esteve presente em momentos importantes da carreira de Endrick e o acompanhou na apresentação do atacante ao Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu.

