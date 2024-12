Grêmio tem interesse na contratação de Marlon, do Cruzeiro

Antes mesmo de anunciar oficialmente o treinador Gustavo Quinteros, o Grêmio segue no mercado para reforçar seu elenco para a temporada de 2025. Com isso, o clube gaúcho tem interesse e já fez contatos iniciais por Marlon, lateral-esquerdo que está no Cruzeiro. A informação é do portal “ge”.

No momento, a direção da Raposa só tem interesse em uma venda que renda financeiramente. Do outro lado, caberá ao clube gaúcho tentar chegar a um denominador comum para selar um possível negócio.