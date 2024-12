Gil recua em decisão sobre aposentadoria e acerta renovação com o Santos

Na contramão do que se esperava após declarações no fim da Série B do Brasileiro, o zagueiro Gil ainda não se aposentará dos gramados. Nesta quinta-feira (26), o Santos acertou a extensão do vínculo com o atleta e fez o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O novo contrato do defensor tem validade, portanto, até dezembro de 2025.

Após acenar que seu caminho seria o da aposentadoria, o jogador de 37 anos recuou na decisão e está disposto a jogar por mais uma temporada. As conversas com a diretoria alvinegra evoluíram para um desfecho de continuidade.