Fluminense anuncia a contratação do volante Hércules, ex-Fortaleza

Tricolor confirma a chegada do jogador, que foi um dos principais nomes do Leão do Pici no ano, por cinco temporadas

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (26), a contratação do volante Hércules, que defendia as cores do Fortaleza. Assim, o jogador, de 24 anos, se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até dezembro de 2029.

“Estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense fiquei muito feliz, falei com a minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar muito, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Se Deus quiser vamos conquistar muitos títulos juntos”, disse o jogador.