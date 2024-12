Flamengo define jogadores para disputar início do Carioca

O Flamengo já definiu quais jogadores vão iniciar o Campeonato Carioca em 2025. Em maioria, o Rubro-Negro vai jogar as primeiras rodadas da competição com atletas da base. Assim, a reapresentação para quem vai estar no início da temporada acontece nesta sexta-feira (27).

Vale ressaltar que alguns jogadores entraram de férias de forma antecipada, já que vão se reapresentar para o Carioca. Casos do atacante Carlinhos, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o goleiro Dyogo Alves. Já o restante do elenco profissional se apresenta no Ninho do Urubu somente no dia 8 de janeiro, dois dias antes de viajar para Orlando, onde será a pré-temporada do Flamengo.