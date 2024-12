Flamengo define data de apresentação de José Boto

Rubro-Negro traça planejamento para chegada do diretor técnico ao Brasil e ida ao CT Ninho do Urubu para coletiva de imprensa

O novo diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (28). A chegada do dirigente português está prevista para ocorrer às 6h35. O Rubro-Negro informou que não haverá janela de entrevistas à mídia no local.

Boto seguirá ao Ninho do Urubu na sequência para conhecer as dependências do CT e conceder sua primeira coletiva de imprensa como diretor de futebol. A apresentação oficial está marcada para as 13h, na sala de imprensa do local.