Ex-Flamengo marca no fim e Fulham vira para cima do Chelsea

Um gol do ex-flamenguista Rodrigo Muniz, nos acréscimos, selou a vitória do Fulham sobre o Chelsea, nesta quinta-feira de Boxing Day, a tradicional rodada pós-Natal, em plena casa do rival, Stamford Bridge. O atacante entrou aos 30 minutos da etapa final, quando o time perdia por 1 a 0, gol de Palmer. Não participou do tento de Harry Wilson, mas foi letal ao concluir um cruzamento de Lukic em um dos últimos lances do jogo e fechar o placar em 2 a 1. Outro destaque foi o goleiro Leno, com pelo menos quatro grandes defesas.

Com a derrota, o Chelsea parou nos 35 pontos e segue na segunda posição, um ponto à frente do Nottingham. No entanto, pode perder a posição para o Arsenal (33), que ainda joga nesta sexta-feira. O Liverpool, líder com 39 pontos e dois jogos a menos, ganha, assim, a chance de disparar de vez. O Fulham, com 28 pontos, está na 8ª colocação.