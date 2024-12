De virada, Liverpool bate o Leicester e dispara na liderança da Premier League

Reds tomam susto no início, porém voltam a vencer e somam sete pontos a mais que o Chelsea na ponta da competição nacional / Crédito: Jogada 10

O Liverpool tomou um susto no início, porém teve mais volume de jogo e venceu o Leicester por 3 a 1, no Anfield, pela 18ª rodada da Premier League. Ayew abriu o placar para os visitantes, enquanto Gakpo, Curtis Jones e Salah viraram para os Reds, que aumentaram a diferença na liderança da competição. Atualmente, somam 42 pontos contra 35 do Chelsea. O Leicester, por sua vez, tem 14, na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a última de 2024, os visitantes medem forças com o Manchester City, novamente no Leicester Stadium, às 11h30 (de Brasília), no dia 29. Na mesma data, entretanto às 14h15 (de Brasília), os Reds visitam o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres.

Paredão azul No primeiro lance da partida, Gakpo construiu uma boa jogada e lançou Salah na área. O egípcio concluiu a jogada com muito perigo, porém o goleiro Stolarczyk fez boa defesa. Zebra ronda Dois minutos depois, o Leicester abriu o placar. Mavididi teve liberdade para transitar e cruzar rasteiro para Ayew, que se antecipou e enganou Robertson. Assim, ele girou e só colocou no canto de Alisson. Trave entra em cena Ao longo do primeiro tempo, o Liverpool foi para cima na busca do empate e da virada. No entanto, a trave impediu que os Reds chegassem ao placar com facilidade. Dessa forma, Robertson cabeceou com muito perigo e carimbou o poste da meta de Stolarczyk.

Em outra jogada de contra-ataque, Salah teve liberdade para finalizar e chutou cruzado. A bola tocou no travessão e foi para fora. Reds igualam Aos 45 do primeiro tempo, o holandês Gakpo se movimenta bem e recebe na entrada da área. Ele chuta cruzado sem qualquer chance para o arqueiro adversário e deixa tudo igual no placar. Vira, vira, virou Na volta do intervalo, o Liverpool virou logo aos 3. Com muita pressão, Mac Allister recebeu na área pela direita e cruzou para Jones completar na pequena área. Após a consulta ao VAR, o árbitro confirmou o tento, que recolocou o líder à frente no placar.