Corinthians deixa renovação com Talles Magno para 2025

Atacante está emprestado pelo New York City até o meio de 2025 e Timão tenta manter o jogador até o final da próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O Corinthians terá que resolver muito em breve a situação de Talles Magno. Afinal, o atacante está emprestado ao Timão até o meio do ano que vem. Contudo, o Alvinegro tem a intenção de aumentar este período ao menos até o final da temporada, mas as conversas por um novo acordo com o New York City, detentor dos direitos econômicos do atleta, vai ficar para 2025.

Talles custou cerca de R$ 60 milhões ao New York City em 2021 e tem contrato com o clube norte-americano até o fim de 2026. A intenção do time é recuperar boa parte do investimento feito na contratação do jogador. O Corinthians, por sua vez, acredita que pode ser uma boa vitrine para atrair interessados no atleta.