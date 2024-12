Corinthians – Retrospectiva 2024: Ano ‘infernal’, mas que terminou no céu

Timão brigou contra o descenso no Paulista e no Brasileiro, mas termina 2024 na Libertadores. Ano também reservou polêmicas e chegada de Memphis / Crédito: Jogada 10

O ano do Corinthians foi do inferno ao céu. Afinal, após um primeiro semestre complicado, brigando contra o descenso no Estadual, o Timão tinha tudo para ter uma temporada difícil brigando contra o rebaixamento até o final também no Brasileiro. Mas uma arrancada espetacular garantiu a equipe na Libertadores do ano que vem. Além disso, 2024 também fica marcado por momentos marcantes, como a chegada de Memphis Depay, o pedido de impeachment de Augusto Melo e o caso VaideBet.

PRÉ-TEMPORADA O ano do Corinthians começou sob "nova direção". Afinal, o presidente Augusto Melo tomou posse como presidente do clube no dia 2 de janeiro, prometendo reforços e transparência em sua gestão.

O Timão passou por uma verdadeira reformulação com Augusto Melo. Medalhões como Renato Augusto, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto e Cantillo deixaram o clube em comum acordo ou negociados. Contudo, Mano Menezes se manteve como treinador da equipe no começo do ano. Em contrapartida, o Corinthians foi firme no mercado e trouxe: os zagueiros Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá, os laterais Diego Palacios, Hugo e Matheuzinho, o volante Raniele, os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado, além dos atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul. Contudo, a negociação que mais deu polêmica foi de Lucas Veríssimo. O zagueiro estava emprestado e Augusto Melo garantiu que o jogador permaneceria no Parque São Jorge e estava tudo certo. Contudo, sem contrato assinado, o defensor acertou um vínculo com um clube do Catar e deixou o Timão.

Além das contratações, o Corinthians anunciou também a VaideBet como patrocinadora máster do clube. A casa de aposta, aliás, fechou o maior contrato da história do futebol brasileiro, pagando R$370 milhões ao Timão. JANEIRO No começo do ano, o torcedor corintiano já conseguiu soltar o grito de ”É Campeão”. Afinal, o Timão venceu a Copinha, ao bater o Cruzeiro na final por 1 a 0 na Neo Química Arena. Foi o 11° título do Alvinegro no principal torneio da base. No primeiro jogo do ano, o Corinthians recebeu o Guarani, na Neo Química Arena, em sua estreia no Campeonato Paulista. Apesar da atuação abaixo do esperado, o Timão venceu o Bugre por 1 a 0, com um golaço de voleio do paraguaio Romero.

Contudo, os jogos seguintes foram uma coleção de frustração para o torcedor. Afinal, o Timão perdeu para Ituano e São Bernardo, ambos por 1 a 0 e fora de casa. Os resultados eram apenas um prelúdio do que seria a competição para o Corinthians. Na última partida do mês, talvez aconteceu o jogo mais doloroso para o torcedor. Afinal, o Corinthians perdeu para o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena. Foi a primeira vez que o rival venceu na casa corintiana desde sua inauguração em 2014. O tabu era um orgulho para o adepto alvinegro, que viu o jejum ser quebrado. O resultado também aumentou a pressão em Mano Menezes. FEVEREIRO No primeiro jogo de fevereiro, o Corinthians perdeu para o Novorizontino por 3 a 1, em plena Neo Química Arena. O resultado foi o estopim para Mano Menezes, que acabou demitido no dia seguinte.

Sem treinador, o Corinthians teve outro clássico, desta vez contra o Santos, na Vila Belmiro. Sob o comando de Thiago Kosloski, o Timão não teve novamente um bom desempenho e perdeu por 1 a 0. Além disso, viu a ameaça do rebaixamento no Paulistão bater na porta. A diretoria do Timão procurou muitos nomes para substituir Mano Menezes. Após alguns dias, António Oliveira foi anunciado como novo técnico do Corinthians. Ele estava no Cuiabá, mas largou o trabalho no Dourado para assumir o Alvinegro em 2024. Na estreia de António Oliveira, Corinthians vence a Portuguesa por 2 a 0 com gols de Maycon e Yuri Alberto. O treinador também emendou uma segunda vitória seguida, ao bater o Botafogo-SP por 4 a 1, fora de casa.