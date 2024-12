Carvajal, do Real Madrid, se emociona com mensagem de Simeone e critica calendário

Defensor, que teve uma ruptura dos ligamentos do joelho direito, só retorna aos gramado no segundo semestre de 2025

Em recuperação da lesão mais grave da carreira, o lateral-direito Carvajal, do Real Madrid, tem recebido muito carinho neste período. Afinal, o jogador teve uma ruptura dos ligamentos cruzado anterior e colateral externo e do tendão poplíteo do joelho direito. Entre as mensagens que mais cativaram o atleta, está a de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.

“A verdade é que tenho me sentido muito querido, muitíssimas pessoas têm me escrito, me ligado e me mostrado o seu apoio e carinho. Aproveito para agradecer a todos. Mas é verdade que houve uma mensagem que me surpreendeu muito positivamente: foi a de Cholo Simeone. É uma pessoa que ama futebol e que admiro muitíssimo, apesar da rivalidade. Acho que compartilhamos a visão de ver esse esporte com muita emoção, e guardo essa mensagem como um momento muito especial”, afirmou, em entrevista à Revista Esquire.