Botafogo tenta a contratação de Marlon Gomes, ex-Vasco

Direção alvinegra dialoga com representantes do meio-campista, que atualmente defende as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia / Crédito: Jogada 10

Depois de um ano mágico com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo busca qualificar ainda mais seu elenco para a próxima temporada. Assim, o clube carioca tem interesse em Marlon Gomes, volante revelado nas categorias de base do Vasco e que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, a diretoria alvinegra já entrou em contato com os representantes do jogador, de 21 anos, e apresentou uma proposta. No momento, ambas as partes conversam para tentar chegar a um denominador comum para o futuro do atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O foco inicial, portanto, é entender o interesse do jovem para depois iniciar as conversas com o Shakhtar. Jovem e talentoso, o jogador tem o perfil que interessa não só o Alvinegro como a Eagle Football. A rede de clubes de John Textor, que conta com Lyon, da França, e RWD Molenbeek, da Bélgica, busca oportunidades de mercado, que possam render lucro no futuro.