Botafogo acerta empréstimo de Hugo para o Vitória

Lateral fez 33 jogos na última temporada, mas perdeu espaço e virou quarta opção para o setor no Glorioso / Crédito: Jogada 10

O Botafogo acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Hugo, que em 2025 defenderá o Vitória. O jogador atuará toda a próxima temporada no Rubro-Negro Baiano com opção de compra após o período. Aliás, o salário do atleta será 100% pago pelo clube baiano, enquanto mantê-lo em seu elenco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hugo é revelado pelas categorias de base do Botafogo e estreou profissionalmente em 2020. O defensor viveu, no ano passado, a temporada com mais jogos no time principal, 40 no total. Em 2024, ele fez 33 partidas, marcou dois gols e deu sete assistências, além de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.