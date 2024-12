Adidas vai pagar o dobro para Internacional em novo contrato

Fornecedora de material esportivo e Colorado ampliaram o vínculo até 2029. Marca tem a maior coleção da história do clube gaúcho

O Internacional estendeu o vínculo com a principal patrocinadora: Adidas. A fornecedora de material esportivo é responsável pela maior coleção da história do Colorado. O novo contrato será até 2029 e a expectativa é que a marca pague o dobro pela parceria.

Apesar da situação financeira do clube, considerada delicada, a direção não pediu nenhuma antecipação de valores, de acordo com o ”ge”. Dessa forma, a parceria vai pagar o acordado, ano a ano, até o término do vínculo.