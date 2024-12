Zé Love revela valor milionário a receber do Figueirense e rebate críticas de ”caloteiro”

Ex-jogador rebateu críticas de fãs do reality A Fazenda que o acusam de mal pagador e desabafou sobre briga judicial com ex-clube

O ex-jogador cobra o pagamento de cerca de R$ 1,7 milhão de dívida por parte do Figueirense. Segundo Zé Love, o clube de Florianópolis lhe deve 24 meses de salários e, por isso, precisou recorrer a empréstimos. O ex-atacante afirma, ainda, que irá arcar com todos débitos assim que possível.

A conturbada participação de Zé Love na última edição de ‘A Fazenda’, da Record, segue repercutindo 44 dias após sua eliminação. Chamado de “caloteiro” por fãs do reality, o ex-Santos usou seu perfil nas redes sociais para se defender da fama de devedor e revelar uma dívida trabalhista com o Figueirense.

“Lamentavelmente, vesti a camisa do Figueirense, onde atuei ao longo de praticamente dois anos. Como jogador contratado por este clube, mudei minha vida, mudei de cidade, mudei a vida da minha família e assumi compromissos. Mas, infelizmente, atuei pelo clube durante 24 meses sem receber absolutamente nenhum pagamento sequer”, e completou:

“Essa briga também está judicializada, e, hoje em dia, o clube ainda me deve a quantia aproximada de R$ 1,7 milhão”, revelou em Nota Oficial.

Nota Oficial

“Desde o anúncio da minha participação no programa A Fazenda 16, e principalmente depois de me despontar como um dos favoritos, sofro cruelmente e injustamente ataques e ofensas nas redes sociais. Ofensas que vão desde agressor a mal pagador e caloteiro. Por tais motivos, não posso deixar de vir a público esclarecer fatos importantes e necessários. Não apenas para dar continuidade à minha vida, mas também pela honra e tranquilidade da minha família e pelo futuro do meu filho.

No que tange às reiteradas e injustificáveis acusações de me comportar como alguém agressivo, meu corpo jurídico está tomando medidas judiciais cabíveis. Inclusive, obtivemos certidões negativas de TODOS estados da nação, que comprovam, de forma inegável e transparente, que não pesa sobre mim qualquer fato, processo ou boletim de ocorrência versando sobre qualquer tipo de agressão física (…).