Yuri Alberto e a polêmica com Mano: ‘O perdoei. Mas nunca mais falei com ele’

Yuri Alberto abriu o jogo sobre a polêmica que viveu no jogo do Corinthians contra o São Bernardo, dia 27/1, pelo Paulistão. Naquela partida, que o Timão perdeu por 1 a 0, irritado com o atacante, o técnico Mano Menezes o chamou de “burro”. As imagens viralizaram. Dessa forma, atacante sofreu, provavelmente, o maior bullying dos últimos anos no futebol. Afinal, foi chamado de “burro” durante muito tempo pelas torcidas rivais.

“Foi meu momento mais difícil, o jogo com o São Bernardo e a briga com o Mano Menezes. Depois do jogo, ele disse que não foi isso. O Mano deixou o Corinthians e nunca mais falei com ele. Mas ele está perdoado, era um momento de cabeça quente”, explicou Yuri.