Wolverhampton x Manchester United: Onde assistir, escalações, arbitragem

Após vencer o Leicester fora de casa na rodada passada, na estreia do técnico Vítor Pereira, o Wolverhampton tem a chance de, enfim, sair da zona de rebaixamento. Afinal, o time, que está em 18º lugar com 12 pontos, recebe o irregular Manchester United, apenas o 13º, com 22 pontos. Time com a maior torcida no país e um dos titãs do futebol mundial, o United vem de derrota em casa para o Bournemouth e atravessa uma crise que o técnico Ruben Amorim (que chegou em novembro) ainda não conseguiu atenuar. Enfim, um duelo entre dois times com técnicos lusitanos.

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.