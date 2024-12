Vini Jr posa com troféus individuais de 2024 em mensagem de Natal

Na reta final do ano, craque conquistou o Fifa The Best e foi eleito o melhor da final da Copa Intercontinental, diante do Pachuca / Crédito: Jogada 10

Em clima natalino, Vini Jr ganhou muitos presentes em 2024. Afinal, o brasileiro acumulou conquistas individuais, inclusive o Fifa The Best de melhor jogador da temporada 2024/25. O atleta, então, compartilhou com os torcedores os troféus em uma mensagem de Natal nas redes sociais. O atacante aproveitou a pausa de fim de ano no futebol espanhol e viajou para passar a folga nos Estados Unidos. Na mensagem, o craque fez um post desejando “Merry Christmas” (Feliz Natal em inglês) e uma série de fotos da sua passagem pelo país. Entre as imagens, Vini Jr aparece com cinco taças.