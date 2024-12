Valencia, do Internacional, entra na mira do Flamengo e mais dois clubes

Empresário do jogador revela interesse do Rubro-Negro e de mais um clube brasileiro além de um da Major League Soccer

Mesmo com uma temporada abaixo, o atacante Enner Valencia, do Internacional, está na mira de três clubes para a próxima temporada. De acordo com Gonzalo Vargas, empresário do atacante, em entrevista ao Diário Olé, do Equador, dois clubes brasileiros – sendo um deles o Flamengo, e um da Major League Soccer, mostraram interesse em contar com o jogador na próxima temporada.

“Foram conversas com dois grandes times do Brasil e um da MLS, mas apenas conversas. Esses interesses não foram formalizados e, se for formalizado, teremos que ter essa conversa com a direção do Inter. Então, por enquanto continua tudo igual, o Enner deve estar em Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para se apresentar ao Inter, e veremos pelo caminho se se apresenta uma opção que realmente nos encha de satisfação”, disse.