Valencia anuncia Carlos Corberán como seu novo técnico

Treinador deixou o West Bromwich, da Inglaterra e terá a missão de tirar o clube espanhol da zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Penúltimco colocado do Campeonato Espanhol, o Valencia anunciou nesta quarta-feira (25/12) Carlos Corberán como seu novo técnico para o restante da temporada. Ele estava no West Bromwich, da Inglaterra. Assim, o clube espanhol precisou pagar a multa rescisória para contar com o treinador de imediato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O valor do negócio não foi divulgado, mas a imprensa espanhola estipula que o clube espanhol pagou cerca de US$ 3 milhões (R$ 18,4 milhões) aos ingleses para contar com o treinador. O curioso é que Carlos Corberán já defendeu o Valencia quando atuava profissionalmente, mas nas categorias de base.