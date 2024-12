Sergio Ramos publica mensagem de Natal, e perfil é ‘invadido’ por torcedores do Cruzeiro

Uma publicação compartilhada por Sergio Ramos (@sergioramos)

Sergio Ramos no Cruzeiro

Livre no mercado desde que deixou o Sevilla, em 26 de maio, o espanhol de 38 anos se tornou o maior sonho de consumo de Pedro Lourenço – gestor da SAF do Cruzeiro. O empresário abriu as portas da Toca da Raposa para Sergio Ramos e falou sobre as chances de contar com o ídolo do Real Madrid em seu plantel.

“Vou falar para a torcida do Cruzeiro. Se ele quiser vir, dentro de uma condição do Cruzeiro, pode vir. Nós vamos conversar com ele. Ainda não (conversamos). (…) Quem sabe seja ele, porque um zagueiro nos vamos trazer, um zagueiro para vestir a camisa. Quem sabe o Alexandre Mattos aguente (trazer)”, disse o gestor à Itatiaia.

Contudo, segundo informações do jornalista Heverton Guimarães, da Band, a cúpula mineira abriu conversas com staff do atleta nesta semana.

O Boca Juniors tentou a contratação do zagueiro para próxima temporada, mas o negócio não avançou. O espanhol decidiu, portanto, seguir morando na Espanha com a família até decidir os próximos passos da carreira.

Repercussão nas redes sociais

A chegada do zagueiro dividiu opiniões entre torcedores celestes. A predominância se mostra entusiasta, mas há uma outra ala que se preocupa com a idade avançada e possíveis lesões. “Sergio Ramos não tem jogado em alto nível desde quando? No PSG não jogou, no Sevilla também não”, opinou um torcedor no X.

“Qualquer torcedor que fala que não quer Sergio Ramos no Cruzeiro precisa passar por internação. Se tornaria, sem esforço, o melhor zagueiro do Brasil e tecnicamente melhor entre todos que já jogaram pelo clube”, retrucou outro cruzeirense.

Isso aqui é algo que me preocupa bastante na torcida do Cruzeiro. É o fato de não entenderem o que é o futebol em sua essência. A desgraça que dominou muitos torcedores de vários clubes brasileiros é o fordismo da bola. O que seria isso? É a visão de que o futebol precisa apenas… pic.twitter.com/y5ARiDWjEY — Erre Direito – Rodrigo (@erredire1t0) December 24, 2024

