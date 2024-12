Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir, escalações, arbitragem

Em 4º na tabela do Inglês, zona da Champions, time enfrenta os londrinos dos Spurs, que tentam a reação após a surra do Liverpool

Grande sensação do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest volta a campo, nesta quinta-feira, 26/12, pela 18ª rodada da competição. Em seus domínios, o City Ground, recebe os londrinos do Tottenham. Depois de 20 anos na Segundona, o Nottingham voltou à elite em 2022/23 e fez duas temporadas em que suou para se manter na elite. Mas nesta temporada, a coisa mudou. Tanto que o time é o 4º colocado, com 31 pontos, zona da Champions, e vem de três vitórias seguidas. Isso inclui duas como visitante contra Manchester United e Brentford. Aliás, está em momento bastante superior ao Tottenham, que ocupa apenas o 11º lugar, com 23 pontos, e vem de uma derrota em casa diante do Liverpool (6 a 3).

Entenda o que é o Boxing Day

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado, comércio, prestadores de serviço. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.