Neymar vai ser pai novamente: pela quarta vez

Atacante terá mais uma menina com Bruna Biancardi. Chá revelação indicou que Mavie vai ganhar uma irmãzinha.

Neymar vai ser pai pela quarta vez. Afinal, o atacante terá mais uma filha com Bruna Biancardi. Eles fizeram um chá revelação para a família, neste dia de Natal (25/12), em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Assim, a explosão da cor rosa indicou que a expectativa agora é pela chegada de uma irmãzinha para a primeira filha do casal, Mavie, que nasceu em 6 de outubro de 2023.

Nas redes sociais, Bruna Biancardi publicou um vídeo com Neymar, Mavie e David Lucca (filho de Neymar com Carol Dantas, nascido em 24/8/2011). O jogador ainda tem a filha Helena, nascida em 3/7/2024, fruto de um relacionamento com Amand Kimberlly.