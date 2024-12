Marlon, ex-Fluminense, renova com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos

Contratado em setembro, o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, convenceu a diretoria do Los Angeles FC, e renovou seu vínculo com o clube norte-americano. Assim, o defensor, que tinha contrato até dezembro, agora ficará no futebol dos Estados Unidos até junho de 2025, com a possibilidade de extensão até o fim de 2025 ou junho de 2026

“Estou muito feliz com a renovação de contrato com o Los Angeles FC. Minha adaptação à MLS está sendo ótima e espero contribuir ainda mais com o time na próxima temporada”, disse o zagueiro de 29 anos.