Liverpool x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

Lider do Inglês e quase com força máxima, Reds são favoritos, em casa, diante de um rival irregular e próximo da zona de rebaixamento

Líder do Campeonato Inglês e em grande fase, o Liverpool enfrenta, nesta quinta-feira (26/12), o Leicester, pela 18ª rodada da competição. O jogo é na casa dos Reds, Anfield, e o favoritismo é total dos donos da casa, que têm 39 pontos, contra 14 do Leicester, que é apenas o primeiro acima da zona de rebaixamento, dois pontos à frente do Wolverhampton.

Entenda o Boxing Day no futebol inglês

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.