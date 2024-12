Inter faz mudança no gramado do Beira-Rio ainda sob reflexos das enchentes

O Internacional iniciou em dezembro mudanças importantes no gramado do Beira-Rio visando a próxima temporada. Assim, o clube gaúcho volta a mexer no campo onze anos após o plantio para receber a Copa do Mundo e quer dar mais segurança ao piso já na primeira partida como mandante em 2025. O confronto, aliás, será com o Juventude, previsto para 25 ou 26 de janeiro.

“Começamos em 5 de dezembro e concluímos dia 13 o plantio. A partir daí, a estimativa fica de 30 a 40 dias para estar no nível ideal”, disse o vice de patrimônio Gabriel Nunes.