Guardiola determina que atletas do City durmam na concentração em noite de Natal

Guardiola manteve concentração do elenco do Manchester City para jogo no "Boxing Day" / Crédito: Paul ELLIS / AFP

Em crise na temporada e sem conseguir reencontrar o bom futebol, o Manchester City não teve descanso nem na noite de Natal. Afinal, o técnico Pep Guardiola determinou que os jogadores passassem a noite natalina concentrados para a próxima partida da Premier League. “Treinamos hoje (terça-feira), treinamos amanhã (quarta-feira) à noite, ficaremos aqui e jogaremos no Boxing Day (dia 26). Espero que eles queiram estar aqui, porque é o nosso trabalho”, disse o técnico na coletiva do dia 24.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso aconteceu porque os Citizens medem forças com o Everton nesta quinta-feira (26), às 9h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Vale citar que os jogos do Boxing Day (26/12) são comuns na Inglaterra, porém os atletas costumam passar a noite de Natal com familiares.