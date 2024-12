Goiás acerta a contatação de Arthur Caíke, ex-Flamengo

Atacante, de 32 anos, atuou pelo Sport e Criciúma nesta temporada; Jogador chega com contrato em definitivo no Verdão

Reforço chegando! O Goiás anunciou nesta quarta-feira (25) a contratação do Arthur Caíke. O atacante, de 32 anos, atuou pelo Sport e Criciúma nesta temporada. Ele chega com contrato em definitivo no Verdão.

Em 2024, o jogador marcou sete gols. Foram dois pelo Sport, clube que defendeu no primeiro semestre desta temporada, e os outros cinco pelo Criciúma.