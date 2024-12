Ex-Santos, Patati marca e seu time é campeão em Israel em pleno dia de Natal

Com direito a um gol brasileiro, do ex-Santos Weslley Patati, o Maccabi Tel Aviv sagrou-se nesta quarta-feira, 25/12 campeão da Copa Toto, a terceira competição mais importante do futebol de Israel. A final, no Diamond Stadium de Netanya, foi contra o Maccabi Haifa, e o placar: 3 a 1. O Maccabi Haifa saiu na frente com um gol de David, aos 29 minutos do primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, Patati deixou tudo igual aos 17 minutos. A virada veio aos 22, com Peretz. Enfim, aos 32, o mesmo Peretz fechou o placar.

Patati de destaca no Maccabi Tel Aviv

Este foi o primeiro título que Patati ganhou no futebol israelense. O atacante chegou ao Tel Aviv em setembro, contratado ao Santos por 1,3 milhão de euros (R$ 8,3 milhões). Logo se tornou titular e é um dos destaques do time.