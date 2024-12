Estudiantes e Fortaleza entram em acordo por Machuca

Empréstimo de atacante será por uma temporada com opção de compra com valor fixado em torno de R$ 15,8 milhões

O destino de Machuca, do Fortaleza, será a Argentina, mas não para o Independiente. O Estudiantes entrou em acordo com o Leão do Pici pelo empréstimo de uma temporada e mais um valor fixado para compra, de acordo com o jornalista Uriel Iugt.

Dessa forma, o atacante vai defender o clube argentino na próxima temporada e depois, poderá ser comprado por 2,5 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente R$ 15,8 milhões na cotação atual. Aliás, esse valor equivale a 50% dos direitos econômicos do atleta.