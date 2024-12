De olho no mercado, Botafogo tem interesse em Almirón, do Newcastle

Apesar da temporada mágica, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo passará por mudanças em seu elenco para 2025. Nesse sentido, o clube carioca está de olho em Miguel Almirón, meia paraguaio do Newcastle, da Inglaterra, para reforçar o grupo. A informação é do portal “ge”.

No momento, o Alvinegro fez uma sondagem para saber os valores e entender a situação do jogador, de 30 anos, que perdeu espaço com o técnico Eddie Howe nesta temporada. Ele, então, esteve em campo em dez oportunidades, porém a maioria vindo do banco de reservas.