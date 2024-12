Crefisa se despede do Palmeiras com 14 títulos e patrocínio mais vitorioso do clube

Chegou ao fim, de forma oficial nesta terça-feira (24/12), a era Crefisa no Palmeiras. O Verdão assinou com a casa de apostas Sportingbet como nova patrocinadora máster. O vínculo será de três anos, com possibilidade de renovação por mais um. Assim, também se encerra a parceria mais vitoriosa da história Alviverde.

Com a patrocinadora, o Verdão conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), duas Copa do Brasil (2015 e 2020), quatro Campeonatos Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Pela parceria, o clube recebe R$ 81 milhões anuais mais variáveis por metas atingidas ao longo da temporada. Já com a Sportingbet, os valores são de cerca de R$ 100 milhões fixos por temporada, podendo atingir R$ 170 milhões com bônus por metas, como por exemplo, a conquista de títulos. Além disso, o novo acordo prevê o uso da marca tanto na equipe profissional do masculino quanto no feminino.

Além da Crefisa, o Esporte da Sorte também está de saída como patrocinadora do Palmeiras. O contrato termina agora em dezembro. No uniforme, portanto, o clube paulista ainda tem alguns lugares disponíveis para receber outras marcas: a manga, a omoplata e a barra da camisa. Além disso, a expectativa é de que o valor do uniforme ultrapasse os R$ 200 milhões.