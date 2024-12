Chelsea x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual vice-líder do Campeonato Inglês, com 35 pontos, o Chelsea, em ótimo momento, recebe o bom time do Fulham, 9º colocado com 25 pontos. O duelo londrino desta quinta-feira (26/12) de Boxing Day vale pela 18ª rodada da competição e começa às 12h (de Brasília)

Entenda a rodada do Boxing day

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Aliás, comércio, prestação de serviço, tudo fica fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.