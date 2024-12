Artur Jorge concorre ao prêmio de melhor técnico da América

Treinador do Botafogo é um dos cinco indicados pelo jornal uruguaio 'El País', que concorrem para ser o melhor treinador do continente

O técnico Artur Jorge está concorrendo ao prêmio de melhor técnico da América do jornal uruguaio “El País”. O treinador, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão, foi indicado após um ano fantástico no comando do Botafogo. Ele está competindo com outros quatro comandantes da América do Sul.