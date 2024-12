Ainda sem confirmar o treinador, Grêmio define posições carentes do elenco

Em negociações avançadas com Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina, Tricolor busca atacantes e volantes no mercado / Crédito: Jogada 10

Antes mesmo de definir o nome do treinador para a próxima temporada, o Grêmio já definiu as posições carentes de seu elenco para buscar reforços no mercado. Nesse sentido, o clube gaúcho pretende focar nas contratações de um atacante e um volante para 2025. Dessa forma, o Tricolor ainda busca confirmar o acerto com Gustavo Quinteros Afinal, o argentino com nacionalidade boliviana gostou da proposta, depois do insucesso nas negociações com Pedro Caixinha. Ele comanda atualmente o Vélez Sarsfield, da Argentina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No mercado, até o momento, o clube gaúcho procurou o atacante Tadeo Allende, argentino de 25 anos do Celta de Vigo. Ele esteve em três partidas na atual temporada europeia, duas pela Copa do Rei e poucos minutos em um jogo pelo Espanhol, com dois gols marcados.