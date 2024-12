Adson, do Vasco, entra na reta final de recuperação e aprimora forma física

“Antes da lesão, ele estava oscilando entre 63 e 64 (quilos). Agora, ele está com 67. Com o período de tratamento, ele não tem um gasto calórico tão elevado. Então, a gente conseguiu potencializar e focar bem nesse ganho de massa muscular. Foi o que contribuiu com o ganho de peso, com um plano alimentar adequado. A gente não teve esse acúmulo de jogos e o desgaste energético com a demanda de treinamentos e jogos. A gente deu suporte nesse sentido e inclusive aumentando os encontros semanais”, explicou.

Foco no retorno aos gramados

A relação com o profissional vem desde os tempos em que o jogador defendia as cores do Nantes, da França. Nesse sentido, ele já ganhou cerca de sete quilos (de massa muscular) com um trabalho intenso desde que chegou ao Vasco. O intuito é que ele reapareça já na pré-temporada no início de 2025.

“Quando ele vem para o Vasco, a gente começa a trabalhar, de forma presencial, com a ideia de ganho de massa, que já tínhamos iniciado na França. Lá, ele só ficou seis meses, mas ele machucou no primeiro jogo lá, mudou o treinador. Não teve uma continuidade. No Vasco, a gente consegue iniciar isso, de fato. E já são sete quilos desde que ele retornou”, revelou Zilmar.