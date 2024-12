Vitor Roque se destaca no Betis e futuro no clube é avaliado

Apesar de ter despertado o interesse de diversos clubes europeus e brasileiros na última janela de transferências, Vitor Roque optou por permanecer na La Liga. Ele foi emprestado pelo Barcelona ao Betis e, desde então, já marcou seis gols e deu duas assistências em 23 partidas.

No jogo mais recente, Vitor Roque foi titular novamente e teve um papel decisivo no empate por 1 a 1 contra o Rayo Vallecano, em jogo do Campeonato Espanhol. O brasileiro sofreu o pênalti que resultou no gol de Isco e recebeu elogios do técnico Manuel Pellegrini após a partida.