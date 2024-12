Tem final em Israel em 25 de dezembro. E com brasileiros em campo

O Natal é feriado em grande parte do mundo, 160 países entre os 196 listados. E nesta data o futebol para nestas nações. Poucos países não celebram as festas natalinas, os países budistas e muçulmanos (mas nem todos, pois alguns também reconhecem Jesus como um dos Messias, embora menos importante do que Maomé). Outro país é Israel, onde a bola não para, e é dia de final da Copa Toto (a terceira em importância no país). O Maccabi Tel Aviv, onde joga o ex-Santos Weslley Patati, enfrenta o Maccabi Haifa, com o ex-Palmeiras Pedrão. O jogo será às 15h (horário de Brasília), na cidade de Netanya, no Diamond Stadium.

O Maccabi Tel Aviv é o atual campeão e também o maior vencedor, tentando seu nono título na competição. Já o Haifa é o segundo maior vencedor, com cinco conquistas.