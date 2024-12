São Paulo anuncia contratação de Oscar

Agora é oficial. Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, o São Paulo anunciou a contratação do meia Oscar. A confirmação do “super-reforço” aconteceu por meio das redes sociais de Julio Casares, presidente do clube, que publicou uma foto em que aparece ao lado do jogador de 33 anos. Momentos depois, o Tricolor também confirmou a chegada do atleta.

“Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana… Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025!”, escreveu Casares em sua conta no Instagram.