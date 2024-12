Saídas de Gabigol e David Luiz deixam o Flamengo com apenas três titulares da Libertadores-2022

Sem a dupla, apenas Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro seguem no elenco. No entanto, alguns reservas da época também permanecem

Em 2022, o Flamengo conquistava a Libertadores pela terceira vez, após vitória por 1 a 0 sobre o Athletico. Com as saídas de Gabigol e David Luiz, o Rubro-Negro carioca tem apenas três titulares remanescentes daquele título.

Dessa forma, o atacante anunciou que deixaria o Flamengo após a conquista da Copa do Brasil, em novembro. Já o zagueiro foi comunicado no último sábado (21) que não teria o contrato renovado, em uma das primeiras ações do novo diretor de futebol, José Boto, que será o chefe da pasta na nova diretoria encabeçada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP.